Россия и Боливия подпишут соглашение в области энергетики

Россия и Боливия подпишут меморандум о сотрудничестве в области обращения с отработанным ядерным топливом 2 апреля. Об этом пишут «Известия».

Заместитель главы минэнерго по планированию и энергетическому развитию Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес в беседе с изданием отметил, что в Москву уже прибыл министр углеводородов и энергетики латиноамериканского государства Алехандро Гальярдо.

Согласно меморандуму, Россия будет получать из Боливии облученные тепловыделяющие сборки исследовательского реактора для временного технологического хранения. В последующем они будут переработаны, говорится в публикации.

Эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что часть продуктов переработки станет отходами, а часть вновь будут использовать. Он обратил внимание на то, что Россия — одна из немногих стран в мире, обладающая технологией переработки отработанного ядерного топлива и утилизации ядерных отходов.

24 марта сообщалось, что в Россию будут импортировать вино из Боливии. Один из крупных российских поставщиков алкоголя -— ООО «Норден групп» получил декларацию о соответствии для ввоза вин из южноамериканской страны. По оценкам экспертов, вина из Боливии не займут большую нишу на российском рынке, поскольку потребитель не знаком с этой продукцией.

Ранее Лавров сделал комплимент министру иностранных дел Боливии.