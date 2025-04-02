Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и Боливия подпишут соглашение в области энергетики

«Известия»: Россия и Боливия намерены подписать соглашение в области энергетики
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Боливия подпишут меморандум о сотрудничестве в области обращения с отработанным ядерным топливом 2 апреля. Об этом пишут «Известия».

Заместитель главы минэнерго по планированию и энергетическому развитию Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес в беседе с изданием отметил, что в Москву уже прибыл министр углеводородов и энергетики латиноамериканского государства Алехандро Гальярдо.

Согласно меморандуму, Россия будет получать из Боливии облученные тепловыделяющие сборки исследовательского реактора для временного технологического хранения. В последующем они будут переработаны, говорится в публикации.

Эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что часть продуктов переработки станет отходами, а часть вновь будут использовать. Он обратил внимание на то, что Россия — одна из немногих стран в мире, обладающая технологией переработки отработанного ядерного топлива и утилизации ядерных отходов.

24 марта сообщалось, что в Россию будут импортировать вино из Боливии. Один из крупных российских поставщиков алкоголя -— ООО «Норден групп» получил декларацию о соответствии для ввоза вин из южноамериканской страны. По оценкам экспертов, вина из Боливии не займут большую нишу на российском рынке, поскольку потребитель не знаком с этой продукцией.

Ранее Лавров сделал комплимент министру иностранных дел Боливии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами