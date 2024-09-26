Лавров сделал комплимент министру иностранных дел Боливии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал комплимент главе МИД Боливии Селинде Сосой, оценив ее платок. Об этом пишет РИА Новости.

«У вас красивый платок», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Боливийская коллега ответила, что это национальный платок и показала вышивку на кремовом палантине.

Встреча министров двух стран состоялась на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В конце июня Лавров провел телефонный разговор с Селиндой Сосой, в котором решительно осудил попытки военного госпереворота в стране.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

Ранее в Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота.