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Лавров сделал комплимент министру иностранных дел Боливии

Лавров назвал красивым платок главы МИД Боливии Селинды Сосой

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МИД России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал комплимент главе МИД Боливии Селинде Сосой, оценив ее платок. Об этом пишет РИА Новости.

«У вас красивый платок», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Боливийская коллега ответила, что это национальный платок и показала вышивку на кремовом палантине.

Встреча министров двух стран состоялась на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В конце июня Лавров провел телефонный разговор с Селиндой Сосой, в котором решительно осудил попытки военного госпереворота в стране.

26 июня в Боливии произошла попытка государственного переворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан.

Ранее в Боливии сочли визит президента в Россию поводом к попытке переворота.

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