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В России анонсировали заседание СБ ООН по преступлениям украинских войск

Полянский: РФ проведет неформальное заседание СБ ООН по украинскому досье
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Global Look Press

Первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский сообщил в Telegram-канале, что Россия 2 апреля проведет неформальное заседание Совбеза ООН по теме трехлетней годовщины провокации в Буче и преступлений украинских войск в Курской области.

По словам дипломата, мероприятие запланировано на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 мск).

«Мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по «Формуле Арриа». Тема — трехлетняя годовщина провокации в Буче и новые данные по преступлениям, совершенным укронацистами в оккупированных районах Курской области», — написал Полянский.

26 марта он заявил о желании украинских властей сорвать мирные договоренности. Полянский подчеркнул, что Киев, несмотря на действующее 30-дневное соглашение с Россией об отказе от ударов по объектам энергетики, продолжает планировать и осуществлять удары. По мнению Полянского, таким образом украинские власти пытаются обмануть не только ООН, но и США, а также показывают свою недоговороспособность.

Ранее Лавров высказался о роли ООН в мире.

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