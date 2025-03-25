Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Бразилии поблагодарил Трампа за меры против USAID

Болсонару поблагодарил Трампа за меры против вмешательства USAID в Бразилии
close
Adriano Machado/Reuters

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за меры, принятые против вмешивавшегося в дела страны Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет газета Financial Times.

«Болсонару выразил благодарность Дональду Трампу за закрытие USAID, которое, по его словам, «вмешалось» в самую густонаселенную демократию Латинской Америки», — говорится в публикации.

По словам Болсонару, в стране существует «проблема диктатуры», с которой Бразилия не может справиться самостоятельно.

В марте государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что США после шести недель анализа официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Рубио добавил, что 5,2 тысячи контрактов, которые были аннулированы, привели к расходованию десятков миллиардов долларов способами, которые не служили основным национальным интересам США.

Как сообщало агентство Associated Press, свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 млрд.

Ранее уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами