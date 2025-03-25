Экс-президент Бразилии поблагодарил Трампа за меры против USAID

Болсонару поблагодарил Трампа за меры против вмешательства USAID в Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за меры, принятые против вмешивавшегося в дела страны Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом пишет газета Financial Times.

«Болсонару выразил благодарность Дональду Трампу за закрытие USAID, которое, по его словам, «вмешалось» в самую густонаселенную демократию Латинской Америки», — говорится в публикации.

По словам Болсонару, в стране существует «проблема диктатуры», с которой Бразилия не может справиться самостоятельно.

В марте государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио сообщил, что США после шести недель анализа официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Рубио добавил, что 5,2 тысячи контрактов, которые были аннулированы, привели к расходованию десятков миллиардов долларов способами, которые не служили основным национальным интересам США.

Как сообщало агентство Associated Press, свои намерения насчет USAID власти США детализировали в меморандуме и судебных документах. Там изложены результаты обзора всех финансовых средств, выделенных агентству. Отмечается, что Штаты планируют прекратить иностранную помощь по линии USAID на сумму около $60 млрд.

Ранее уволенным сотрудникам USAID дали 15 минут на сбор вещей.