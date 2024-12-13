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Президент Аргентины стал гражданином Италии

Messaggero: Италия дала гражданство президенту Аргентины Милею

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Natacha Pisarenko/AP

Италия предоставила гражданство президенту Аргентины Хавьеру Милею из-за его итальянских корней. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источники.

По их данным, официально об этом решении будет объявлено вечером 13 декабря, когда Милей прибудет в Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В статье отмечается, что Милей на три четверти итальянец, а его родственники родились в Италии и эмигрировали в Аргентину в начале XX века.

По данным издания Il Post, итальянское гражданство также будет предоставлено младшей сестре Милея Карине, которая является генеральным секретарем президентства Аргентины.

Новость дополняется.

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