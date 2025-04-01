Экс-канцлер Австрии Нехаммер может получить новую должность в ЕС

Правительство Австрии выдвинуло бывшего канцлера страны Карла Нехаммера на пост вице-президента Европейского инвестиционного банка. Об этом сообщает телеканал OE24.

«Бывший федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер от Австрийской народной партии был номинирован правительством на должность вице-президента Европейского инвестиционного банка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эту информацию подтвердил Минфин Австрии. Совет директоров Европейского инвестиционного банка состоит из президента и восьми вице-президентов. Если кандидатура Нехаммера будет окончательно утверждена, он приступит к обязанностям в сентябре.

Во вторник, 1 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Европейского инвестиционного банка €100 млн на восстановление инфраструктуры страны. Также, по его словам, Украина и Европейский инвестиционный банк договорились о финансировании в размере €100 миллионов в рамках инструмента Ukraine Facility

Ранее МВФ дал прогноз по завершению конфликта на Украине.