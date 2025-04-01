Назначен новый первый замглавы комитета ГД по информполитике

Госдума назначила депутата Антона Горелкина первым заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ГД приняла проект постановления на пленарном заседании.

До этого Горелкин занимал должность заместителя председателя указанного комитета Госдумы.

Он рассказал о прогрессе в разработке российской игровой консоли, порученной Минпромторгу по указу президента.

Согласно протоколу заседания профильной рабочей группы, консоль будет базироваться на процессоре «Эльбрус» и других электронных компонентах отечественного производства. Операционная система также будет российской, однако выбор между «Авророй» и «Альт Линуксом» пока не сделан, а за разработку бизнес-модели, концепции и конкурентных преимуществ будущей консоли будет отвечать фонд «Сколково».

Ранее Горелкин заявил, что в запрете Telegram на территории РФ нет целесообразности.