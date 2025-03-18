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В Госдуме оценили возможность полного запрета Telegram в России

Депутат Горелкин: в запрете Telegram на территории РФ нет целесообразности
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Пресс-служба Госдумы

В полном запрете мессенджера Telegram нет целесообразности, поскольку приложение стремится соблюдать нейтралитет. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Государственной думы (ГД) Антон Горелкин.

По его словам, на прошлой неделе в общественность поступили слухи о полном запрете мессенджера, после чего авторы Telegram-каналов начали выходить на контакт с политиками и просили подтвердить или опровергнуть возможную блокировку.

«Лично я в этом не вижу целесообразности. В отличие от других иностранных медиаплощадок, Telegram стремится соблюдать нейтралитет», — заявил Горелкин.

Он отметил, что в современном геополитической обстановке оставаться беспристрастным очень сложно, однако сказать о том, как будут развиваться события, можно будет лишь спустя время. Депутат подчеркнул, что пересылать служебную информацию через Telegram не стоит, однако причины данного совета неизвестны.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что россиян могут оштрафовать за распространение экстремистских материалов, в том числе — стикеров в Telegram. По его словам, мессенджер должен удалить эти стикеры.

Ранее в Кремле назвали Telegram главным источником информации.

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