В МИД Украины подтвердили проведение консультаций с США по тексту соглашения по ископаемым

Сибига: в Киеве настроены на сделку с США по недрам, но хотят ее доработать

Украина готова заключить с США соглашение по полезным ископаемым, но хочет доработать текст таким образом, чтобы он соответствовал интересам обеих стран. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, передает издание «Общественное. Новости».

По его словам, Киев в действительности начал консультации с американской сторону по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд консультаций.

Сибига подчеркнул, что текст соглашения, который предусматривает дальнейшее присутствие крупного бизнеса США, — это тоже взнос в структуру безопасности Украины.

Министр добавил, что Украина продолжить работать с США для достижения взаимоприемлемого текста для подписания.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США новый вариант соглашения по полезным ископаемым. По его словам, этот вариант полностью отличается от прежнего рамочного документа. Политик подчеркнул, что Киев отказывается воспринимать полученную от Вашингтона военную помощь как долг, требующий погашения.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Киев намерен добиваться пересмотра условий соглашения, которое предусматривает полный контроль США над инвестициями в украинскую инфраструктуру и ресурсы. Украинские чиновники опасаются, что сделка негативно скажется на вступлении страны в ЕС и фактически обяжет Киев вернуть всю ранее полученную помощь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что проект сделки по недрам с США превратит Украину в колонию.