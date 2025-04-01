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В Совфеде объяснили, почему Трамп заговорил о первопричинах конфликта на Украине

Сенатор Климов: Трамп находится в трудном положении по конфликту на Украине
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Kevin Lamarque/Reuters

Желание вступить в НАТО навязывалось Украине с 90-х годов, что в конечном итоге привело к военному конфликту. Однако президент США Дональд Трамп говорит о первопричинах кризиса не столько в интересах России, сколько из-за собственного затруднительного положения. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Андрей Климов.

«Американскому лидеру важно решить целый ряд задач, которые он сам себе сформулировал. Среди них в том числе урегулирование кризиса на Украине. Но сделать это главе Белого дома мешают представители «вашингтонского болота». Поэтому он пытается такого рода заявлениями обосновать собственные действия», — считает сенатор.

Он добавил, что России не стоит питать надежд на адекватный подход Вашингтона к урегулированию украинского конфликта, а рассчитывать только на себя и свои возможности.

Накануне Трамп выразил недовольство переговорами по редкоземельному соглашению с Украиной и напомнил, что от Киева ждут конкретного ответа. Он заявил, что вступление Украины в НАТО в обмен на этот договор не обсуждалось, а острый конфликт мог начаться в 2022 году из-за стремления Киева в альянс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили об изменении подхода Трампа к России.

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