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Парламентарий от партии власти в Армении сложил мандат после конфликта с журналистами

В Армении парламентарий сложил мандат после конфликта со СМИ
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National Assembly of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Armenia

Депутат парламента Армении от правящей партии «Гражданский договор» Вилен Габриелян принял решение сложить мандат после воскресного инцидента с журналистом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Так называемые инциденты с моим участием в городе Гюмри считаю недостойными депутата Национального собрания. Следовательно, приношу публичные извинения и официально заявляю, что слагаю депутатский мандат», — говорится в посте.

30 марта этого года в день проведения муниципальных выборов у Габриеляна возник конфликт с сотрудниками СМИ, во время которого он нецензурно выражался, а на вопрос, не хочет ли сдать мандат, заявил, что ему незачем это делать, так как власть сменится в следующем году.

Габриелян добавил, что уже передал соответствующее заявление в аппарат парламента. Он также добавил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах членов правления партии, поскольку она нуждается в преобразовании.

26 марта Парламент Армении в окончательном чтении принял законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз. По словам спикера парламента Алена Симоняна, за принятие законопроекта проголосовали 64 депутата, против — семь. Как отметил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, принятие законопроекта позволит углубить отношения между Арменией и Евросоюзом.

Ранее политолог объяснил намерение Армении вступить в Евросоюз.

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