В Китае назвали сохранение правды о Второй мировой войне важной задачей

Ван И: необходимо сохранить правду о Второй мировой войне

Россия и Китай должны сохранить правду о Второй мировой войне, чтобы не допускать искажений и фальсификации истории. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен нам необходимо твердо стоять на стороне международной справедливости, вместе с миролюбивыми народами всего мира сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах и противостоять любым попыткам и действиям отрицания, искажения или фальсификации истории войны», — заявил Ван.

Противостояние искажениям и фальсификациям Ван И назвал общей задачей России и Китая, как победителей в той войне.

Также Ван И заявил, что русский народ — сильная нация, способная к консолидации сил в критический момент.

Он добавил, что очень много раз посещал Россию и общался с гражданами страны из разных кругов, всегда отмечая уважение к собственной истории и стремление ее сохранять.

Ранее глава МИД Китая заявил о нерушимости отношений Пекина и Москвы.