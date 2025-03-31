СМИ сообщили о закрытии центров приема украинских беженцев в Финляндии

Финская миграционная служба приняла решение закрыть 18 центров по приему украинских беженцев. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, еще восемь центров прекратят свою деятельность в феврале 2026 года. Причиной стало сокращение числа людей, нуждающихся в убежище. Так, в 2024 году было подано на 45% меньше заявлений о предоставлении убежища, чем в 2023 году. Примерно 2200 украинцев, проживающих в центрах, которые планируется закрыть, смогут подать заявление на вид на жительство в Финляндии.

22 марта газета The Telegraph писала, что в Великобритании отмена программы Homes for Ukraine негативно отразилась на положении украинских беженцев в стране. Отмечалось, что четверо из десяти украинцев, получивших убежище в Британии, говорят, что им трудно сохранить работу и жилье. Это связано с тем, что они не могут доказать своим работодателям и арендодателям легальность своего пребывания в стране после марта.

Ранее на Западе предупредили об опасности оттока украинских беженцев для Европы.