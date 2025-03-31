В Германии предложили заморозить финансирование стран, мешающих ЕС

Коалиционное соглашение нового правительства ФРГ предусматривает усиленные меры в отношении стран, которые нарушают основные принципы Евросоюза. Об этом пишет Politico.

Сообщается, что в документе конкретные страны не названы, но издание полагает, что речь касается прежде всего Венгрии.

«Существующие защитные инструменты, от разбирательств о нарушениях и удержания фондов ЕС до приостановления прав членства, таких как право голоса в Совете ЕС», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что данные инструменты должны применяться более последовательно, чем раньше. Кроме того, предлагается обходить право вето одной из стран в Совете ЕС с помощью «расширения квалифицированного большинства».

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза проводят провокационную политику, заявляя об угрозе со стороны РФ и продолжая оказывать военную помощь Украине.

Ранее в Британии предрекли провал плану Европы по перевооружению на €800 млрд.