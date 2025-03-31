Евросоюз упустил удобный момент «переобуться в воздухе» в отношении России. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, передает ТАСС.

«Многие эксперты небезосновательно полагали, что после прихода новой американской администрации европейцы по многим вопросам «переобуются в воздухе». Как видим, этого не произошло», — заявил он.

По словам Логвинова, решимость Брюсселя идти до конца показывает тенденцию к саморазрушению. Он отметил, что в ЕС делают ставки не только на президента Украины Владимира Зеленского, но и на долгую конфронтацию с Россией.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза проводят провокационную политику, заявляя об угрозе со стороны РФ и продолжая оказывать военную помощь Украине. По его словам, для ЕС недопустимо проводить политику эскалации войны.

Министр считает, что сегодня ни одна страна Евросоюза не находится под угрозой со стороны России. Сийярто подчеркнул, что опасностью для ЕС является «провоенная политика Брюсселя».

Ранее в Британии предрекли провал плану Европы по перевооружению на €800 млрд.