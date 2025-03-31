Госдума рассмотрит во втором и третьем чтениях проект о запрете навязывания допуслуг

Государственная дума планирует рассмотреть в приоритетном порядке на этой неделе проект о запрете россиянам дополнительных услуг. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, подписанные на его профиль граждане выразили поддержку предлагаемым решениям.

В частности, депутаты выступают за то, чтобы продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату производилась только с согласия потребителя. Планируется ввести запрет на навязывание допуслуг до заключения соглашения о покупке основных товаров, работ и услуг.

Граждане могут получить право на возвращение денег за предоставленные допуслуг без их согласия. Также законопроектом предлагается исключить проставление автоматических отметок о согласии на покупку дополнительных товаров, работ и услуг.

Кроме того, инициатива введет запрет на формирование условий, предполагающих изначальное согласие на приобретение допуслуги, рассказал Володин.

Госдума одобрила соответствующий законопроект в первом чтении в конце января.

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