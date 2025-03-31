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Маск появился на публике в шляпе в виде сыра

Маск пришел на встречу с членами America PAC в Висконсине в шляпе в виде сыра
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Vincent Alban/Reuters

Бизнесмен и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск пришел на встречу членов Американского политического общества (America PAC) в шляпе, повторяющей форму отрезанного куска сыра. Видеозапись, сделанная в ходе мероприятия, появилась в аккаунте предпринимателя в социальной сети X.

Встреча состоялась в штате Висконсин. На кадрах видно, как Маск выбегает на сцену, придерживая руками падающий головной убор.

«Спасибо, что пришли. Как вам моя шляпа?» — поинтересовался бизнесмен в начале мероприятия.

Позже он снял с себя головной убор и бросил его в толпу, предварительно оставив на нем свой автограф.

Американское политическое общество — это общественная организация, созданная Маском в июле 2024 года. Основным направлением деятельности America PAC является поиск граждан США, готовых стать сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа.

28 марта глава департамента государственной эффективности США заявил о необходимости провести масштабную революцию в работе правительства. По его мнению, в противном случае корабль под названием «Америка» пойдет ко дну.

Ранее Маск описал возможный сценарий завершения украинского конфликта.

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