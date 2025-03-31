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В МИД заявили, что предназначенные для ООН российские деньги зависли на счетах

Дипломат Логвинов: предназначенные для ООН российские деньги зависли на счетах
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Shutterstock

Деньги, выделенные Россией для взносов в ООН, зависли на банковских счетах. Об этом глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил в интервью ТАСС.

Он уточнил, что РФ перечислила выплаты за 2024 год в регулярный бюджет ООН. Но после включения министерством финансов США уполномоченного Газпромбанка в блокирующие списки, уплата обязательных и добровольных взносов России в ООН оказалась фактически заблокированной. В результате деньги зависли на счетах, которые Секретариат ООН открыл в Газпромбанке.

Логвинов подчеркнул, что функционирование всех организаций системы ООН критически зависит от поступления начисленных взносов государств-членов. Поэтому необходимо наладить устойчивый канал перевода взносов, который максимально независим от юрисдикции Соединенных Штатов и Европейского союза.

10 февраля российский дипломат Игорь Голубовский заявил о «выдавливании» РФ из ООН.

Ранее у российских экспортеров появились проблемы из-за новых санкций США.

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