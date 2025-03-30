По мнению немецкого политолога Александра Рара, партия «Зеленых» в Германии рассматривает Россию как ключевого противника либерального миропорядка. Об этом он заявил в интервью газете «Взгляд».

Рар отметил, что «Зеленые» ведут против России активную идеологическую войну, исходя из своих основополагающих принципов, и выступают за ее поражение.

Он подчеркнул, что партия категорически отвергает любые попытки нормализации отношений с Россией, включая возможные договоренности по типу «плана Трампа», и стремится закрепить запрет на подобную нормализацию на законодательном уровне для будущего правительства Германии.

Сегодня председатель фракции «Зеленых» в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала нескольких членов победившего на выборах блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза за «неоднозначные высказывания» о России.

Ранее в Германии заговорили о нападении России на Европу.