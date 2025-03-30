Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рар объяснил нападки «Зеленых» на пророссийские политические силы в Германии

Политолог Рар: «Зеленые» видят в России главного врага либеральной цивилизации
close
Reuters

По мнению немецкого политолога Александра Рара, партия «Зеленых» в Германии рассматривает Россию как ключевого противника либерального миропорядка. Об этом он заявил в интервью газете «Взгляд».

Рар отметил, что «Зеленые» ведут против России активную идеологическую войну, исходя из своих основополагающих принципов, и выступают за ее поражение.

Он подчеркнул, что партия категорически отвергает любые попытки нормализации отношений с Россией, включая возможные договоренности по типу «плана Трампа», и стремится закрепить запрет на подобную нормализацию на законодательном уровне для будущего правительства Германии.

Сегодня председатель фракции «Зеленых» в бундестаге Бритта Хассельман раскритиковала нескольких членов победившего на выборах блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза за «неоднозначные высказывания» о России.

Ранее в Германии заговорили о нападении России на Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами