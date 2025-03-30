Лавров заявил о поставленном под ружье из-за Украины Западе

Государства Запада вынуждены защищать власть президента Владимира Зеленского на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что в прошлом веке Европа была «подставлена под ружье» Адольфом Гитлером, а ряд государств воевали на стороне нацистской Германии.

По мнению министра, сегодня наблюдается ситуация, когда весь европейский Запад «поставлен под ружье», чтобы продлить жизнь власти Зеленского.

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал об обмане Запада.