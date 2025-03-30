В России хотят отмечать день взятия Парижа

Депутаты ЛДПР предложат сделать 31 марта Днем воинской славы России в честь взятия Парижа в 1814 году и успешного завершения Отечественной войны 1812 года, фракция считает необходимым бороться с попытками фальсификации исторических фактов, связанных с вторжением Наполеона в Российскую империю. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе партии.

По словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, инициатива также направлена на напоминание молодому поколению о ключевых моментах в истории России. Кроме того, такая идея, по его мнению, напомнит европейцам о силе русской армии.

«Всем европейцам нужно зарубить себе на носу – наша страна способна разгромить любую, самую мощную армию. Так было, так будет! Об этом много раз говорил великий Жириновский, который настаивал на праздновании даты взятия Парижа», — подчеркнул он.

Слуцкий добавил, что партия ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления дня воинской славы 31 марта.

В ЛДПР считают, что недостаточное внимание к событиям Отечественной войны 1812 года приводит к восприятию этого исторического события лишь в качестве одной из множества войн в истории России. Партия в этой связи напомнила, что Российская империя оказалась единственной страной в Европе, способной не только противостоять агрессии Наполеона, но и нанести ей сокрушительный удар.

Авторы инициативы также считают, что введение нового дня воинской славы в России будет содействовать воспитанию молодёжи в духе патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.

Законопроект будет внесён на заключение в Правительство России 31 марта 2025 года.

До этого Совет Федерации одобрил изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России», установив день воинской славы «9 августа – День окончания Ленинградской битвы (1944 год)».

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