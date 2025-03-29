Эквадор начал готовиться к размещению американских войск

Эквадор начал подготовку к прибытию американских войск, а президент страны Даниэль Нобоа собирается обратиться к лидеру США Дональду Трампу с просьбой помочь в борьбе с бандами в стране, когда-то известной как «остров мира». Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, Нобоа стремится добиться присутствия иностранных сил на территории республики, так как местные банды терроризируют всю страну. Также эквадорский лидер собирается встретиться с Трампом и обсудить эту инициативу в рамках «сотрудничества в сфере безопасности».

Высокопоставленный эквадорский чиновник в беседе с CNN отметил, что сейчас в рамках строят новый военно-морской объект в прибрежном городе Манта. Там появятся казармы и административные офисы, предназначенные для непрерывных операций и поддержки военнослужащих США. Ожидается, что эти территории займут войска США, заключил чиновник.

Ранее в Швеции допустили сокращение военного контингент США в Европе.