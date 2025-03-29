Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эквадор начал готовиться к размещению американских войск

CNN: президент Эквадора попросил Трампа ввести американские войска
close
Karen Toro/Reuters

Эквадор начал подготовку к прибытию американских войск, а президент страны Даниэль Нобоа собирается обратиться к лидеру США Дональду Трампу с просьбой помочь в борьбе с бандами в стране, когда-то известной как «остров мира». Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, Нобоа стремится добиться присутствия иностранных сил на территории республики, так как местные банды терроризируют всю страну. Также эквадорский лидер собирается встретиться с Трампом и обсудить эту инициативу в рамках «сотрудничества в сфере безопасности».

Высокопоставленный эквадорский чиновник в беседе с CNN отметил, что сейчас в рамках строят новый военно-морской объект в прибрежном городе Манта. Там появятся казармы и административные офисы, предназначенные для непрерывных операций и поддержки военнослужащих США. Ожидается, что эти территории займут войска США, заключил чиновник.

Ранее в Швеции допустили сокращение военного контингент США в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами