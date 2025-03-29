Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Украины призвал жителей понять одну вещь в конфликте с Россией

Экс-премьер Азаров: украинцы должны понять, что их наняли для войны с Россией
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украинцы должны осознать, что Запад нанял их для войны с Россией, Украина – не самостоятельное государство. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Украинцы должны уяснить вот какую вещь. Совершенно очевидно, что это не Украина воюет с Россией. И не Россия воюет с Украиной.

Украинских солдат наняли для войны с Россией, потому что Запад оплачивает абсолютно все в военном плане», — подчеркнул он.

По словам Азарова, власть на Украине реально не принадлежит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Киеву, отметил политик, 3/4 бюджета перечисляют с Запада, а также поставляют все, что нужно для боевых действий ВСУ.

«Как это можно назвать самостоятельным управлением?» — задается вопросом он.

До этого портал Strategic Culture писал, что Россия победила в прокси-войне, развязанной НАТО на Украине.

По мнению журналистов, желание Парижа и Лондона отправить на Украину миротворцев может обернуться еще более масштабной войной.

Ранее в Совфеде озвучили позицию по поводу отправки на Украину иностранных военных.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами