Экс-премьер Азаров: украинцы должны понять, что их наняли для войны с Россией

Украинцы должны осознать, что Запад нанял их для войны с Россией, Украина – не самостоятельное государство. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Украинцы должны уяснить вот какую вещь. Совершенно очевидно, что это не Украина воюет с Россией. И не Россия воюет с Украиной.

Украинских солдат наняли для войны с Россией, потому что Запад оплачивает абсолютно все в военном плане», — подчеркнул он.

По словам Азарова, власть на Украине реально не принадлежит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Киеву, отметил политик, 3/4 бюджета перечисляют с Запада, а также поставляют все, что нужно для боевых действий ВСУ.

«Как это можно назвать самостоятельным управлением?» — задается вопросом он.

До этого портал Strategic Culture писал, что Россия победила в прокси-войне, развязанной НАТО на Украине.

По мнению журналистов, желание Парижа и Лондона отправить на Украину миротворцев может обернуться еще более масштабной войной.

Ранее в Совфеде озвучили позицию по поводу отправки на Украину иностранных военных.