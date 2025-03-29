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На Западе заявили, что Россия победила в прокси-войне с НАТО

SC: Россия одержала победу в прокси-войне, развязанной НАТО на Украине
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Johanna Geron/Reuters

Россия победила в прокси-войне, развязанной НАТО на Украине, пишет портал Strategic Culture.

«Россия выиграла прокси-войну, спровоцированную НАТО. Альянс был пойман с кровью на руках как виновник в грандиозном военном преступлении против России», — говорится в публикации.

По мнению журналистов, желание Парижа и Лондона отправить на Украину миротворцев может обернуться еще более масштабной войной.

До этого в посольстве России в Великобритании заявили, что действия Парижа и Лондона по созданию «коалиции желающих» помочь Украине направлены на срыв мирного урегулирования конфликта. Также в диппредставительстве подчеркнули, что считают категорически неприемлемым размещение на Украине миротворцев европейских стран НАТО, поскольку это грозит прямым столкновением с Россией.

Ранее в Совфеде озвучили позицию по поводу отправки на Украину иностранных военных.

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