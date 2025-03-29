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В Госдуме заявили о планах Украины использовать Черноморскую инициативу в своих целях

Водолацкий: Украина воспользуется сделкой по Черному морю для получения оружия
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Возобновление Черноморской инициативы, которое прорабатывают Россия и США, может привести к получению Украиной западного вооружения под прикрытием зерновозов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, Украина соглашается на возобновление черноморской зерновой сделки, потому что ей так сказали западные партнеры. Украинские власти надеются под видом зерновозов завозить в Одессу вооружение, снаряды и решать свои задачи, в частности, нагнетать «военную истерию», отметил собеседник агентства.

Водолацкий добавил, что Запад в настоящее время поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, подталкивая его к дальнейшим боевым действиям.

25 марта Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты. Кроме того, итогом переговоров в Эр-Рияде стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию.

Накануне представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства и всех украинских портов черноморского региона, но не распространяется на российские военные суда.

Ранее на Западе заявили о победе России после переговоров с США по Украине.

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