В США предрекли возобновление конфликта Трампа с Зеленским

Украина, вероятно, не сможет принять условия ресурсного соглашения с США, что может привести к новому раунду конфликта Киева и Вашингтона. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Проблема в том, что Украина почти наверняка не сможет принять эти условия. Несоответствие ожиданий грозит настроить США и Украину на новый раунд конфликта по поводу того, что президент Трамп может получить в обмен на поддержку Киева в его борьбе (с Россией – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Заявление президента США Дональда Трампа в начале февраля о редкоземельных металлах Украины переросло в план Вашингтона по извлечению прибыли из украинских экономических проектов в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов, а также инфраструктурных проектов, включая порты и трубопроводы, пишет WSJ.

28 марта депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что соглашение Украины и США по редкоземельным ресурсам не предусматривает гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона.

По словам депутата, соглашение лишь декларативно подтверждает партнерство, однако не обязывает США защищать Украину.

Ранее стало известно, кто подпишет соглашение по недрам с США от Украины.