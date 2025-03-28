В Раде раскрыли подробности ресурсного соглашения между Украиной и США

Гончаренко: сделка США и Украины по ресурсам не содержит гарантий безопасности

Соглашение Украины и США по редкоземельным ресурсам не предусматривает гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Соглашение не содержит реальных гарантий безопасности для Украины и не предусматривает оборонных обязательств со стороны США», — написал он.

По словам депутата, соглашение лишь декларативно подтверждает партнерство, однако не обязывает США защищать Украину.

Соглашение Киева и Вашингтона по минералам также предусматривает создание совместного инвестиционного фонда «Фонд реконструкции США-Украина». Этот фонд, сообщает депутат, будет финансироваться за счет США и Украины. Вклад Вашингтона включает уже оказанную финансовую помощь, предоставленную после начала СВО, а также техническую и управленческую поддержку со стороны американской корпорации DFC.

При этом вклад Украины представляет собой передачу Вашингтону части доходов от использования природных ресурсов, включая газ и нефть.

Украина в соответствии с проектом соглашения обязуется передавать США полную информацию о всех проектах добычи минералов, предоставлять фонду первоочередное право на новые проекты, обеспечивать Соединенным Штатам приоритетное право на выкуп ресурсов, запрещать продажу ресурсов стратегическим конкурентам США, создавать особые условия для американских компаний даже в частном секторе.

Контроль над фондом осуществляет США.

Ранее стало известно, кто подпишет соглашение по недрам с США от Украины.