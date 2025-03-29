Spectator: Зеленский не сможет отказать Трампу в подписании сделки по ресурсам

Украинский лидер Владимир Зеленский не может отказать США в подписании соглашения по редкоземельным ресурсам. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Зеленский не может сказать «нет», опасаясь риска снова столкнуться с Трампом», — говорится в сообщении издания.

Соглашение, напоминает The Spectator, обязывает Украину вернуть каждый цент американской военной и гуманитарной помощи, полученной с момента вторжения России в 2022 году. Вашингтон также требует контроля над половиной доходов Украины от ее природных ресурсов, включая нефть и газ.

28 марта депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что соглашение Украины и США по редкоземельным ресурсам не предусматривает гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона.

По словам депутата, соглашение лишь декларативно подтверждает партнерство, однако не обязывает США защищать Украину.

Ранее стало известно, кто подпишет соглашение по недрам с США от Украины.