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Кнайсль заявила, что Зеленский может устроить погром в парламенте

Кнайсль: Зеленский может разгромить парламент, как в сериале «Слуга народа»
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Vadim Ghirda/AP

Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что президент Украины Владимир Зеленский может устроить погром в парламенте, повторяя поведение своего персонажа в сериале «Слуга народа». Ее слова передает ТАСС.

По словам Кнайсль, главный вопрос заключается в том, насколько Зеленский действительно был главой страны.

«Многие с определенным скепсисом относились к этому. Он играл роль президента <...> По сути, весь сценарий президентства [Зеленского] был во многом основан именно на этом сериале («Слуга народа. — «Газета.Ru»). В конце сериала он, возможно, в каком-то кошмаре, устраивает погром в парламенте», — поделилась она.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что прекращение огня невозможно без «надежных гарантий безопасности», заявил, что прекращение огня на Украине возможно только после устранения первопричин конфликта в регионе.

Ранее Венгрия забраковала проект по гарантиям безопасности и помощи Украине.

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