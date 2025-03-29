Канада отказалась от сотрудничества с Россией в Арктике

Премьер-министр Канады заявил, что не будет сотрудничать с Россией в Арктике

Новый премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не будет сотрудничать с Москвой в Арктике, так как не считает ее «единомышленницей». Об этом он сообщил в эфире телеканала CTV.

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — сказал Карни на пресс-конференции в Монреале.

Заявление Карни прозвучало на фоне отправки Канадой своих послов и консулов в Аляску и Гренландию, которую в прошлом году анонсировала министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Тогда глава канадского внешнеполитического ведомства утверждала, что этот шаг позволит Оттаве защищать национальные интересы в регионе.

В декабре 2024 года Жоли сообщила о создании должности специального посла по Арктике и открытии канадских консульств в Гренландии и на Аляске. Этот шаг, по ее словам, призван стать частью обновленной стратегии Оттавы в регионе и позволит стране более эффективно защищать свой суверенитет, обеспечивать национальную безопасность и способствовать сохранению стабильности и процветания в Арктике.

Ранее в МИД России был вызван замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель.