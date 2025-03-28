В США рассказали о статусе соглашения о прекращении огня в Черном море

Вэнс: соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках пресс-конференции по итогам визита в Гренландию заявил, что соглашение о прекращении огня в Черном море почти готово. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть прекращение огня в Черном море в отношении торговых судов, которое практически готово. И когда мы доберемся до этой точки, то будем работать над следующим этапом (прекращения огня на Украине. — «Газета.Ru»)», — пояснил американский вице-президент.

По его словам, в Белом доме в целом позитивно оценивают ход переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но при этом «доверяют, но проверяют».

До этого Вэнс заявлял о стремлении американской администрации к мирному присоединению Гренландии к США после обретения ею независимости от Дании.

Вэнс подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на самоопределение гренландцев и последующие переговоры о вхождении острова в состав Соединенных Штатов, исключая при этом применение военной силы. По словам вице-президента, такова позиция президента Трампа, который считает Гренландию стратегически важной для безопасности США и всего мира.

Ранее в Белом доме заявили, что Гренландии будет лучше под защитой США.