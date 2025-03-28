В посольстве РФ назвали двух главных противников перемирия на Украине

Посольство РФ обвинило Лондон и Париж в попытке сорвать мир на Украине

Действия Парижа и Лондона по созданию «коалиции желающих» помочь Украины направлены на срыв мирного урегулирования конфликта. Об этом ТАСС заявили в посольстве России в Великобритании.

«Откровенной попыткой сорвать урегулирование считаем и продолжение затеянной Лондоном и Парижем суеты со сколачиванием непонятной «коалиции желающих». Сколько военно-штабных планировочных мероприятий не проводили бы заигравшиеся в «войнушку» европейские элиты, их результат будет нулевым», — отметили в диппредставительстве.

Также в посольстве РФ подчеркнули, что считают категорически неприемлемым размещение на Украине миротворцев европейских стран НАТО, поскольку это грозит прямым столкновением с Россией.

27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих» помочь Украине. На встрече присутствовали лидеры стран ЕС и Канады, а также генсек НАТО Марк Рютте. Главными темами обсуждения стало будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также размещение военных в рамках миротворческой миссии в стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер также договорились на саммите об отправке на Украину французско-британской группы, которая разработает формат будущей украинской армии.

Ранее в Совфеде озвучили позицию по поводу отправки на Украину иностранных военных.