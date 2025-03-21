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Стало известно о планах Байдена вернуться в политику

NBC: Байден намерен вернуться в политику и помочь Демократической партии
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MANDEL NGAN/Reuters

Бывший президент США Джо Байден сообщил о планах собирать средства, участвовать в предвыборной кампании и делать все необходимое, чтобы демократы вернули утраченные политические позиции. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в окружении экс-лидера.

По словам источников издания, в феврале Байден провел переговоры с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил ему свою помощь для того, чтобы восстановить популярность партии.

«Пока что попытка Байдена, похоже, не удалась. Демократы плывут по течению, разыскивая убедительного посланника», — говорится в статье.

Собеседники издания подчеркнули, что бывший лидер олицетворяет прошлое партии и не может стать символом будущего. По словам одного из приближенных к окружению экс-президента, есть сомнения в том, что кто-то «захочет вернуть Байдена в игру».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Байден оказался «настоящим дураком», поскольку не отдавал себе отчета в том, сколько денег он передал Киеву.

Ранее Трамп отозвал госохрану у сына и дочери Байдена.

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