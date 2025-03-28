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На Украине обеспокоились превращением страны в сырьевой придаток США

Депутат Рады Федина: сделка с США превратит Украину в сырьевой придаток
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Виталий Безруких/РИА Новости

Проект соглашения Киева и Вашингтона по полезным ископаемым может превратить Украину в сырьевой придаток и колонию США. Об этом заявила депутат Верховной рады София Федина в эфире телеканала «Прямой».

«Этот проект соглашения, который мы имеем, он не то что невыгоден для Украины, это просто кабала для Украины, для всех последующих поколений, это обирание Украины», — заявила парламентарий.

Украинский депутат подчеркнула, что происходящее, по ее мнению, является рейдерским захватом всех ресурсов страны и речь уже не идет только о редкоземельных металлах, но обо всех украинских ресурсах.

Федина отметила, что при этом в проекте соглашения нет ни одного пункта о безопасности Украины. Депутат указала, что в случае подписания этой сделки Украина станет колонией США.

Однако украинские власти могут согласиться на условия сделки из-за безвыходного положения и из-за возможного компромата, заключила парламентарий.

Новая редакция документа о партнерстве между Вашингтоном и Киевом по полезным ископаемым, которую подготовила администрация американского президента Дональда Трампа, предусматривает полный контроль США над будущими инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины.

Кроме того, в тексте документа содержится пункт о создании фонда, который будет управлять половиной запасов нефти и газа Украины, ее металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты, трубопроводы и перерабатывающие заводы.

Ранее на Западе заявили, что сделка США с Украиной — результат презрения к Зеленскому.

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