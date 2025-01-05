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Россия со дня на день начнет поставлять Кубе дизель

Посол Пенья: контракт о поставках Кубе топлива из РФ подпишут в ближайшие дни
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Natacha Pisarenko/AP

Кубинский посол в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья рассказал о заключении контракта на поставку в страну российского топлива, передает «Прайм».

«Соглашение о предоставлении топлива Кубе со стороны России уже подписано, — сообщил дипломат.

Он добавил, что в ближайшие дни будет заключен контракт, который позволит начать поставки.

В конце декабря помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что РФ получила подтверждения от ряда стран о готовности стать партнерами БРИКС и этот статус будет присвоен с 1 января. Речь идет о Кубе, а также о Белоруссии, Боливии, Индонезии, Казахстане, Малайзии, Таиланде, Уганде и Узбекистане.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее в МИД России заявили о вмешательстве США в дела Кубы.

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