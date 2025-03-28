Шарий заявил о плане Зеленского создать «антитрамповский» союз

Президент Украины Владимир Зеленский решил создать «антиамериканский», «антитрамповский» альянс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

По его словам, на всех недавних личных встречах в Париже глава Украины, не выбирая выражений, оскорбительно отзывался о США, всем своим видом демонстрировал, что он не собирается подчиняться требованиям американской стороны в вопросе переговоров с Россией. В частных беседах с европейскими политиками он получал одобрение, заявил блогер.

Он утверждает, что идея Зеленского состоит в том, чтобы в итоге отказаться от любого взаимодействия с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Таким образом украинский лидер хочет получить поддержку элит Европы, отметил Шарий.

Он также написал, что Зеленский намерен стать лидером свободного европейского мира, в котором не будет влияния США. Блогер добавил, что не уверен в жизнеспособности этого плана, однако он активно внедряется в жизнь.

«Это совершенно точная информация. И в ближайшее время, думаю, будут сделаны очень резкие заявления Зеленского в адрес Трампа и американской администрации», — заключил Шарий.

Ранее Зеленский заявил о влиянии России на команду Трампа.