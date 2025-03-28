В России ответили на заявления Макрона о миротворцах на Украине

Французский президент Эммануэль Макрон демонстрирует бахвальство, говоря об отправке миротворцев на Украину, на самом деле ЕС не готов сделать такой шаг. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Макрон демонстрирует бахвальство, а на деле Евросоюз не готов отправлять войска в воюющую страну и воевать с русскими», — подчеркнул он.

Заявления французского лидера являются пафосом и игрой на публику, добавил Белик.

Париж и Лондон договорились отправить совместную военную группу на Украину, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон. Она займется реформированием ВСУ. Кроме того, европейцы после прекращения огня на Украине собираются отправить в страну «силы сдерживания» — их планируют разместить в стратегически важных местах страны. Украинский президент Владимир Зеленский при этом заявил, что ждет войско из европейских солдат, которые были бы готовы принять участие в боях на стороне Украины. О чем говорила «коалиция желающих» в Париже — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали встречу в Париже «саммитом ярых русофобов».