«По миллиону в день»: пожилая женщина неделю передавала деньги мошенникам через таксистов

В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам пять миллионов через таксистов

В Екатеринбурге правоохранители расследуют дело о мошенничестве в отношении 80-летней местной жительницы, которая несколько дней находилась под влиянием аферистов и передала им миллионные сбережения. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на собственный источник.

Все началось со звонка неизвестного, который представился оператором связи и предложил переоформить договор на услуги телевидения. Далее с пенсионеркой по очереди связывались другие люди, которые называли себя прокурорами и представителями силовых структур. Женщину пугали аферистами, которые хотят украсть с ее счетов деньги. В итоге женщина лишилась крупной суммы.

«Несколько дней она ходила и снимала по одному миллиону рублей и передавала таксисту. Водителю она говорила, что в коробке лежат церковные вещи. Так ее научили говорить, чтобы не было подозрений», — рассказал собеседник издания.

В полиции сообщили, что возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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