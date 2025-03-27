В США рассказали о неудачах Франции и Британии в одном вопросе по Украине

Великобритания и Франция терпят неудачу в своих попытках убедить другие европейские страны отправить войска на территорию Украины, в то время как американские чиновники отвергли этот план. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что Лондону и Парижу не удается убедить союзников в необходимости отправки военных на Украину для поддержки мирного соглашения на фоне растущих сомнений в готовности Соединенных Штатов гарантировать их безопасность в случае необходимости.

Как пишет газета, Европа беспокоится о том, будут ли США играть какую-то роль при поддержке европейского развертывания на территории республики.

«Вашингтон пока не предложил никаких обязательств, а некоторые высокопоставленные американские чиновники отвергли европейский план», — говорится в тексте.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал встречу так называемой «коалиции желающих» по вопросу поддержки Украины в Париже «шабашем ярых европейских русофобов».

Ранее Зеленский обратился к союзникам по поводу размещения миротворцев на Украине.