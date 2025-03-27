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Зеленский назвал Уиткоффа «человеком с другой планеты»

Зеленский назвал Уиткоффа человеком с другой планеты, живущим в иных реалиях
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Leah Millis/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь резко высказался о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стивене Уиткоффе, назвав его «человеком с другой планеты». Его слова с пресс-конференции в Париже приводит «Европейская правда».

«Мне кто-то говорил, что он очень предметный человек. Он всегда был бизнесменом, занимался недвижимостью и так далее... Думаю, когда он занимался недвижимостью, обычно вопросы у людей: «Какой вид из окна? Куда смотрят окна? Сколько комнат». А на Украине у нас вопрос по недвижимости один: «Есть ли бомбоубежище в этом доме?» – порассуждал Зеленский.

В то же время он заявил, что это не упреки, а констатация «различия реалий». Зеленский подчеркнул, что Украина «хочет жить в нормальном мире», но между сторонами разный взгляд на одни и те же вещи.

Накануне украинский лидер заявлял, что Киеву мешают заявления спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Публичные заявления спецпосланника США, считает украинский президент, могут ослабить давление Вашингтона на Москву.

Ранее Зеленский обратился к союзникам по поводу размещения миротворцев на Украине.

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