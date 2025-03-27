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Глава РФПИ заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине

Глава РФПИ Дмитриев: США хотят завершения российско-украинского конфликта
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Александр Вильф/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки хотят завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах Арктического форума, пишет РИА Новости.

«США определенно хотят, чтобы конфликт закончился <…> США действительно хотят, чтобы Украина была сильной», — отметил он.

Дмитриев обратил внимание на то, что Вашингтон желает, чтобы Киев был «в хорошем положении» на переговорах. Соединенные Штаты ищут компромиссы, добавил глава РФПИ.

По итогам переговоров в Эр-Рияде, которые проходили 24 марта, РФ и США на следующий день опубликовали совместное заявление. Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты.

Кроме того, итогом переговоров стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию. О чем смогли договориться США и Россия в Саудовской Аравии и почему этим оказался недоволен украинский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев уличил разведку Германии в стремлении затянуть конфликт на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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