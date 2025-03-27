Глава РФПИ заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине

Соединенные Штаты Америки хотят завершения конфликта на Украине. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в кулуарах Арктического форума, пишет РИА Новости.

«США определенно хотят, чтобы конфликт закончился <…> США действительно хотят, чтобы Украина была сильной», — отметил он.

Дмитриев обратил внимание на то, что Вашингтон желает, чтобы Киев был «в хорошем положении» на переговорах. Соединенные Штаты ищут компромиссы, добавил глава РФПИ.

По итогам переговоров в Эр-Рияде, которые проходили 24 марта, РФ и США на следующий день опубликовали совместное заявление. Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты.

Кроме того, итогом переговоров стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию. О чем смогли договориться США и Россия в Саудовской Аравии и почему этим оказался недоволен украинский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев уличил разведку Германии в стремлении затянуть конфликт на Украине.