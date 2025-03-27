Совфед одобрил новые правила ОГЭ

Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве

Совет Федерации РФ одобрил законопроект, предусматривающий проведение эксперимента по сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) только по двум предметам — математике и русскому языку в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совфед одобрил закон о сдаче ОГЭ по русскому языку и математике, а не по четырем предметам», — говорится в публикации агентства.

Эксперимент организуют только в трех регионах: Липецкой области, Санкт-Петербурге и Москве.

Изначально предполагалось провести эксперимент в большем количестве регионов, но в соответствии с критериями, установленными правительством, список был сокращен.

18 марта сообщалось, что Государственная дума России на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам в трех субъектах страны.

Чтобы перевестись в 10-й класс, в 12 регионах России школьникам нужно будет набрать минимум баллов по ОГЭ. В ином случае они получат преимущественное право при поступлении в колледжи.

Ранее в Свердловской области разрешили поступать в колледжи без учета ОГЭ.