В Иране высказались о скандале с перепиской чиновников Белого дома

Детали переписки американских чиновников, обсуждавших нанесение ударов по Йемену, доказывают полное пренебрежение к человеческим жизням со стороны США. Об этом на своей странице в соцсети X написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Люди со всего мира, включая американцев, теперь видят, как чиновники в США смотрят на мировые события. Некоторые подмечают полную некомпетентность и, что более важно, полное равнодушие к человеческой жизни», — заявил глава МИД Ирана.

Комментарий был сделан после того, как главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг смог попасть в закрытый чат американских властей в мессенджере Signal, посвященный обсуждению ударов США по Йемену.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц пояснил, что он попал туда, используя чужой номер телефона и под вымышленным именем. Он взял на себя полную ответственность за случившееся.

Ранее Трамп выразил доверие своему помощнику после попадания журналиста в закрытый чат.