RS: ЕС хочет сорвать соглашение между РФ и США о прекращении огня в Черном море

Европейский союз (ЕС) хочет помешать реализации одного соглашения между Россией и США. Такое мнение выразило издание Responsible Statecraft (RS).

«ЕС, похоже, пытается сорвать соглашение между Россией и США о прекращении огня в Черном море», — говорится в публикации.

По данным издания, для того, чтобы реализовать эту инициативу по прекращению огня в Черном море, США придется смягчить санкции в отношении России.

При этом представитель Еврокомиссии по иностранным делам Анита Хиппер заявила, что европейские страны снимут экономические ограничения с России в том случае, если она выведет войска из зоны спецоперации. Это условие RS назвало невыполнимым.

Издание также отмечает, что принципиальная позиция Евросоюза против отмены любых санкций до безоговорочного вывода российских войск из зоны спецоперации является гораздо более серьезной проблемой. По мнению авторов публикации, она имеет большие шансы «подорвать и без того деликатные мирные переговоры» между США и Россией.

Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам России и Украины. В список объектов, которые запрещено атаковать в течение 30 дней, вошли нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища, а также АЭС и дамбы ГЭС, трубопроводы и другие объекты.

Кроме того, итогом переговоров в Эр-Рияде стала договоренность о прекращении огня на Черном море и новая сделка по продовольствию. О чем смогли договориться США и Россия в Саудовской Аравии, и почему этим оказался недоволен украинский лидер — в в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров рассказал о переговорах в Эр-Рияде, перемирии на Украине и роли США.