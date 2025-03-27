Правоохранители Молдавии прибыли в исполком Гагаузии

Вице-председатель исполнительного комитета Гагаузской автономии Виктор Петров сообщил в своем Telegram-канале, что молдавские правоохранители прибыли в исполком Гагаузии, чтобы изъять документы в рамках расследования уголовного дела.

«При отсутствии какого-либо юридического документа, без всякой правовой мотивации сегодня в кабинет Исполкома прибыли представители органа уголовного преследования с намерением изъять рабочую документацию», — написал Петров.

До этого агентство IPN сообщало, что прокуратура Молдавии обратилась в суд с ходатайством о помещении главы Гагаузии Евгении Гуцул под арест на 30 суток.

Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта. У политика забрали паспорт при попытке пройти пограничный контроль, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны без объяснения причин.

Позже в пресс-службе генпрокуратуры Молдавии сообщили, что задержание Гуцул связано с запретом на ее выезд из страны.

Ранее Гуцул рассказала о стремлении властей Молдавии ликвидировать Гагаузию.