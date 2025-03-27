Дипломат заметил усиление голоса глобального Юга в ООН

Небензя заявил об усилении голоса глобального Юга в ООН

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил об усилении голоса глобального Юга в организации. Его слова приводит ТАСС.

«В ООН, зачастую к большому неудовольствию бывших колониальных держав, все более уверенно звучит голос глобального Юга», — заявил дипломат.

В этой связи он заявил, что в ООН Россия является одной из хранительниц основ организации и страной, которая «всегда стоит на стороне справедливости», защищает слабых и осаждает стороны, рассматривающие мир «исключительно через корыстную геополитическую призму».

До этого президент Финляндии Александр Стубб призвал дать власть глобальному Югу для развития многополярности.

Под глобальным югом понимаются страны Африки, Латинской Америки и менее развитые страны Азии и Ближнего Востока в противовес более развитым северным странам, в том числе США, страна Евросоюза и России.

Ранее Путин заявил, что РФ развернулась к глобальному Югу и Востоку в 2000-х годах.