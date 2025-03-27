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Союзники США готовятся найти замену американскому оружию

FT: союзники США пересматривают контракты на закупки их оружия из-за Трампа
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Kim Kyung-Hoon/Reuters

Некоторые союзники США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики президента Дональда Трампа по отношению к НАТО. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

Менеджер одного из ведущих американских подрядчиков заявил изданию, что он обеспокоен тем, что текущая политика Соединенных Штатов может повредить перспективам его оборонной компании в получении тендеров.

FT также отмечает, что ряд стран, ранее закупавшие у США самолеты-истребители F-35, такие как Канада и Португалия, хотели бы отыскать им альтернативу. Предположительно, этой альтернативой могут стать истребители Eurofighter (ФРГ) или Rafale (Франция).

В начале марта телеканал NBC сообщал, что Трамп рассматривает возможность кардинальных изменений участия США в НАТО. Он рассчитывает отдавать предпочтение защите тех членов альянса, которые тратят определенный процент своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.

Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех стран-членов увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП.

Ранее в НАТО высказались о возможном выходе США из альянса.

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