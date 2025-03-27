Четыре американских военных погибли на учениях в Литве. Их бронемашину нашли в болоте

Четыре американских военных погибли во время учений в Литве — их бронемашину нашли затонувшей в водоеме на территории полигона. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил гибель солдат, но отметил, что детали происшествия пока неизвестны. Власти Литвы и США проводят расследование.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил гибель четырех американских военнослужащих во время учений в Литве. Он отметил, что подробности инцидента пока неизвестны.

«Мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими погибших», — цитирует его Associated Press.

Генерал-лейтенант армии США Чарльз Костанца поблагодарил литовских военных и спасательные службы за помощь в поисково-спасательной операции, отметив важность международного сотрудничества и партнерства.​ В настоящее время ведется расследование обстоятельств трагедии.

«Я бы хотел лично поблагодарить литовских военных и первых, кто пришел на помощь, они помогли нам в спасательной операции. Именно такая командная работа и помощь показывает важность нашего партнерства и человечности, неважно, какие флаги у нас на плечах», — сказал он.

Что произошло

25 марта на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса, расположенном возле города Пабраде в Литве, проходили плановые тактические учения. В них участвовали четверо американских военнослужащих из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии, базирующейся в штате Джорджия. Они передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules.

Вечером того же дня связь с экипажем была потеряна. Представитель литовской армии майор Гинтаутас Цюни сообщил, что предполагаемое место происшествия было установлено, и начались поисково-спасательные работы.

В поисках участвовали военнослужащие Литвы и стран-союзников, а также вертолеты ВВС Литвы, подразделения Службы охраны государственной границы и Департамента пожарной охраны и спасения. Спустя несколько часов затонувшую бронемашину обнаружили в водоеме на территории полигона.

Версии и предположения

Агентство Baltic News Service (BNS) со ссылкой на неназванные источник сообщило, что за гибелью четырех американских военнослужащих в Литве могут стоять российские и белорусские спецслужбы. Официальных подтверждений этой версии нет, однако информация активно распространяется в литовских и американских СМИ, пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

На данный момент доказательства, подтверждающие возможное вмешательство иностранных разведслужб, не представлены. Представители официальных структур Литвы и США пока не комментировали эти предположения, сосредоточив внимание на расследовании причин трагедии.

Американские военные подразделения размещены в Литве на ротационной основе с 2019 года. Изначально планировалось, что присутствие войск США продлится до конца 2025 года, однако министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что американские военные останутся в стране на неограниченный срок. Размещение войск США в Литве является частью усилий НАТО по укреплению восточного фланга альянса. Они участвуют в регулярных учениях, а также проводят тренировки на полигонах, включая Пабраде, где и произошел инцидент с затонувшей бронемашиной.