В Москве готовятся к визиту Ким Чен Ына

Россия готовится к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Москву. Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Подготовка всегда у нас ведется. Я там сам был в КНДР буквально две недели назад, и мы обсуждали в том числе этот вопрос», - отметил он.

Руденко добавил, что также стороны работают над предстоящим визитом главы МИД России Сергея Лаврова в Пхеньян.

27 марта посол РФ в КНДР Александр Мацегор заявил, что секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу детально проинформировала руководство КНДР о содержании российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

По его словам, в Пхеньяне максимально положительно отреагировали на возобновление контактов между Россией и США, поскольку там связывают этот процесс в первую очередь с успехами РФ в противостоянии со странами Запада на Украине.

Ранее появились подробности о встрече США и России в Саудовской Аравии.