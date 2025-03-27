Трамп анонсировал проверку мессенджера Signal из-за скандала с утечкой данных

Администрация США организует проверку мессенджера Signal после скандала, связанного с утечкой информации об ударах американских войск по Йемену. Об этом журналистам сообщил президент страны Дональд Трамп, передает ТАСС.

По словам главы государства, сейчас многие жители США активно пользуются данным мессенджером. В том числе это касается корреспондентов и чиновников.

«Все используют Signal. Но это может быть дефектная платформа, и нам предстоит это выяснить», — подчеркнул глава Белого дома.

24 марта главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что высокопоставленные чиновники по ошибке добавили его в секретный чат правительства США в мессенджере Signal. Как сказал журналист, это сделал пользователь, который представился помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем.

В результате корреспондент стал свидетелем того, как сотрудники американской администрации обсуждают детали готовящейся военной операции в Йемене. Позже он решил обнародовать полученные сведения, что привело к скандалу. Белый дом, в свою очередь, не стал опровергать эту информацию и подтвердил ее подлинность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предложили ввести новую уголовную статью из-за скандала с утечкой секретных данных.